Москва, 14 октября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Владимир Федоренко/РИА Новости

На восьмой минуте матча хоккеисты ЦСКА забросили две шайбы. Сначала отличился защитник Даррен Диц, а спустя 18 секунд гол забил нападающий Егор Фатеев.

Во втором тайме игроки «Сочи» смогли отыграть одну шайбу. Точным броском на 26-й минуте отметился форвард Марат Хуснутдинов.

ЦСКА обошёл санкт-петербургский СКА в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На сегодняшний день московские «армейцы» занимают седьмое место в конференции с 19 очками после 18 матчей, опережая СКА на одно очко. «Сочи» идёт на четвёртом месте в конференции с 23 очками после 18 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче КХЛ. Встреча прошла в Хабаровске и завершилась в овертайме со счётом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Александр Радулов.