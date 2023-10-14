Харьков, Украина, 14 октября, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Служебный автомобиль с сотрудниками военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом 14 октября сообщается в Telegram-канале ВГА.

Харьковская ВГА

«В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА совместно с активистами центра помощи «Единой России» на подконтрольной территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА», — сказано в публикации.

Уточняется, что в результате украинской атаки лёгкое ранение получил сотрудник ВГА, среди волонтёров Центра помощи и гражданского населения пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, бывший разведчик США Скотт Риттер накануне заявил, что Вооружённые силы Украины оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях. По его словам, ВС России загнали украинских военных в ловушку и скоро возьмут в котёл.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал 12 октября, что одно из подразделений, в составе которого были иностранные наёмники, покинуло территорию Харькова.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, поделился мнением, что Вооружённые силы России при желании могут освободить Харьков в течение нескольких дней. Кроме того, он считает, что российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине. По его словам, они продвинутся до самого Днепра, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет.