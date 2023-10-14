Санкт-Петербург, 14 октября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Прохожие обнаружили под окнами дома в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга фрагменты мужского тела, сообщила 14 октября «Фонтанка».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, сообщение о трупе поступило в полицию 13 октября в 17:43. Личность погибшего удалось установить, им оказался 36-летний местный житель. Его сожительница рассказала, что у мужчины было много кредитов и не было работы, его донимали коллекторы, из-за чего он сильно переживал. Журналисты уточняют, что об убийстве и расчленении речи, по всей видимости, не идёт, а тело, предположительно, повреждено карнизом.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября в ванной комнате в квартире жилого дома, расположенного на улице Фабрициуса в городе Москве, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, на месте происшествия были найдены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления. Подозреваемый был задержан.

В июле стало известно, что житель посёлка Смолино под Челябинском, который похитил и 14 лет держал в плену молодую женщину, совершил убийство с расчленением. Причастность подозреваемого к убийству установили в ходе расследования уголовного дела о похищении. В 2011 году мужчина убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе частного дома. Житель Смолино, по данным следствия, в 2009 году похитил в Челябинске 19-летнюю девушку, предложив ей выпить у него дома. Там он закрыл её в комнате, бил и насиловал, заставлял выполнять домашнюю работу. Сбежать пленница смогла, когда мужчину забрали в больницу на фоне обострения психического заболевания.

В апреле семейную пару заподозрили в убийстве собственной восьмимесячной дочери в Ростове-на-Дону. Тело ребёнка расчленили и пытались спрятать в квартире. Первичная экспертиза показала, что девочка погибла после удара тупым предметом по голове.