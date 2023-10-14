Москва, 14 октября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Поклонник российской фигуристки Камилы Валиевой из США подарил ей корзину яблок, на дне которой была спрятана коробка с последней моделью iPhone (15), сообщили 14 октября в фан-клубе фигуристки.

Александр Вильф/РИА Новости Камила Валиева

«Счастливая обладательница нового IPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США. Спасибо за то, что радуете Камилу!» — сказано в сообщении фан-клуба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, компания Apple 12 сентября представила флагманские версии смартфонов iPhone 15 и iPhone 15+. Также были продемонстрированы MacBook Air и устройства виртуальной реальности Apple Vision Pro. Смартфоны с динамичным экраном вокруг фронтальной камеры вышли в пяти цветах: чёрный, розовый, желтый, салатовый и синий. Новинки представлены в двух размерах: 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма для iPhone 15+. Разрешение основной камеры — 48 МР.

В сентябре 2023 года в Роспотребнадзоре прокомментировали заявление правительства Франции о намерении запретить в стране продажу iPhone 12 из-за высокого уровня электромагнитного излучения смартфона. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, и важно соблюдать правила безопасности при разговоре по мобильному телефону — звонок не должен длиться более двух минут, а пауза между звонками должна составлять не менее 15 минут, отметили в ведомстве.

В сентябре 2023 года сообщалось, что Валиева, победительница олимпийского командного турнира фигуристов в составе сборной России, требует от Спортивного арбитражного суда восстановить её золотую медаль чемпиона России. Валиева считает, что якобы допущенное ею нарушение антидопинговых правил не было доказано и что она должна быть восстановлена в результатах, показанных на чемпионате России по фигурному катанию в 2021 году, рассказали в суде.