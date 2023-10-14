Севастополь, 14 октября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил вечером 14 октября губернатор города Михаил Развожаев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Развожаева.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в свою очередь сообщили, что наземный и морской пассажирский транспорт города временно прекращает движение.

Ранее воздушная тревога в Севастополе объявлялась 12 октября. 11 октября власти объявляли её дважды, в обоих случаях сигнал звучал около 20 минут.

Тревога объявлялась также 6 октября (дважды), когда средства противовоздушной обороны отражали атаку воздушных целей с моря, и 3 октября, когда средства ПВО сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун».

Власти Крыма напоминали, что при включении сигнала воздушной тревоги следует не подходить к окнам, отключить газ, воду и электричество. Если жители знают, где находится укрытие, им следует пройти туда, не пользуясь при этом лифтами и предупредив соседей, а также оказав помощь тем из соседей, кто в ней нуждается, и взяв с собой предметы первой необходимости, включая документы.