В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги
Севастополь, 14 октября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил вечером 14 октября губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Развожаева.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в свою очередь сообщили, что наземный и морской пассажирский транспорт города временно прекращает движение.
Ранее воздушная тревога в Севастополе объявлялась 12 октября. 11 октября власти объявляли её дважды, в обоих случаях сигнал звучал около 20 минут.
Тревога объявлялась также 6 октября (дважды), когда средства противовоздушной обороны отражали атаку воздушных целей с моря, и 3 октября, когда средства ПВО сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун».
Власти Крыма напоминали, что при включении сигнала воздушной тревоги следует не подходить к окнам, отключить газ, воду и электричество. Если жители знают, где находится укрытие, им следует пройти туда, не пользуясь при этом лифтами и предупредив соседей, а также оказав помощь тем из соседей, кто в ней нуждается, и взяв с собой предметы первой необходимости, включая документы.