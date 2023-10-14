Сантус, Бразилия, 14 октября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Молодёжная сборная России по футболу (игроки до 21 года) одержала победу над молодёжной командой бразильского клуба «Сантос». Встреча завершилась со счётом 6:4.

Молодёжная сборная России по футболу

В составе российской команды дубль оформил Кирилл Никишин. Ещё по голу забили Иван Зазвонкин, Никита Салтыков с пенальти, Иван Иванов и Александр Кокшаров.

У бразильцев отличились Хуан, оформивший дубль, и Бернардо. Кроме того, защитник россиян Максим Шнапцев забил автогол.

16 октября молодёжная сборная России встретится с юношеской командой клуба «Сан-Паулу».

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября молодёжная сборная России сыграла вничью с клубом «СКА Бразил». Встреча завершилась со счётом 2:2. У российской команды отличились Александр Чупаёв и Илья Кирш.

Также российская молодёжка одержала победу 13 октября над юношеской командой клуба «Палмейрас» со счётом 3:1. Голы забили Александр Кокшаров, Дмитрий Кучугура и Игорь Дмитриев.