Нью-Йорк, США, 14 октября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила в беседе с журналистом The New York Times (NYT), что пессимистично оценивает готовность западных партнёров продолжать оказывать поддержку Киеву.

Андрей Ратмиров/ТАСС

«Я не вижу планирование, которое требуется, чтобы принять реальные меры в поддержку Украины», — отметила она.

Депутат добавила, что перед Украиной и союзниками стоит множество вопросов: производство оружия, предоставление экономической помощи, обеспечение инфраструктуры безопасности и перспективы НАТО.

Как отметил, в свою очередь, высокопоставленный чиновник НАТО, ещё до эскалации ситуации на Ближнем Востоке в альянсе «мрачно» смотрели на ситуацию с Украиной. Как считают некоторые европейские чиновники, вероятность того, что Киев отбросит российские силы и возьмёт Крым, крайне мала.

Как передавало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что палестино-израильский конфликт отодвинет Украину на второй план. По его словам, ВСУ могут столкнуться с трудностями для поддержания своих позиций.

В статье испанской газеты El Mundo говорится, что лидер киевского режима Владимир Зеленский боится остаться без помощи США из-за ситуации в Израиле. Он неожиданно прибыл в Брюссель для участия в заседании министров обороны стран НАТО. Зеленский понимает возможность переключения внимания мировой общественности с Украины на обострение арабо-израильского конфликта.

Ранее в интервью французскому телеканалу France 2 Зеленский выразил обеспокоенность, что внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. Как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы, заявил он. Глава киевского режима надеется на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.