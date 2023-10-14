Грозный, 14 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни и оправдывают захват Израилем палестинских земель. Об этом 14 октября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Татьяна Барыбина Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями», — написал Кадыров.

Он отметил, что для Запада точечная операция, проводимая Россией и направленная на возврат своих территорий, — это оккупация, а захват евреями палестинских земель и многолетнее уничтожение населения — оправданная и необходимая мера.

«Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и ещё раз показывает истинное лицо Запада», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Кадыров записал видеообращение, в котором призвал принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. Он также призвал создать коалицию для защиты Палестины, чтобы Израиль не бомбил мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении.