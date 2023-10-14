Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Число погибших в Израиле граждан России после атаки ХАМАС увеличилось до 16 человек, сообщили 14 октября в пресс-службе посольства РФ в еврейском государстве.

Андрей Широков/ТАСС

«С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», — сообщили в посольстве.

Там добавили, что ещё восемь россиян числятся пропавшими без вести. Как минимум один человек, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке заложников.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате израильских бомбардировок достигло 2,2 тыс. человек, более 8,7 тыс. пострадали.

Соединённые Штаты, будучи «гарантом безопасности» на Ближнем Востоке, довели ситуацию в регионе до точки невозврата, заявила 14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.