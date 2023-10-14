Москва, 14 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Пресс-служба «Росавтодор»/ТАСС

«На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!» — написал он, напомнив, что вся работа длилась меньше трёх месяцев.

Он уточнил, что за это время были демонтированы два повреждённых пролёта и надвинуты новые, движение по левой части было открыто 14 сентября.

Хуснуллин добавил, что правую часть планировали восстановить 1 ноября.

«Но благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, нам удалось закончить с опережением сроков», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, сенатор от исполнительного органа власти Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что значимость Крымского моста не снизилась даже с введением сухопутного маршрута, он остаётся артерией жизни для полуострова. Она напомнила, что до появления сухопутного маршрута в Крым через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области мост был артерией жизни, которая связывала полуостров с большой землёй. Алтабаева добавила, что это уникальное техническое сооружение также является символом мощи России.

Киевский режим неоднократно пытался атаковать Крымский мост. В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры моста. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибли супруги, их 14-летняя дочь получила ранения. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года.

В начале сентября Киев предпринял сразу три попытки за сутки атаковать Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Беспилотники обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря.