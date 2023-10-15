Москва, 15 октября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Столичная компания «Полимер-комплекс», которая производит заливочные машины, заключила контракты на поставку оборудования в Пакистан, Оман, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. Документы подписали в ходе одной из крупнейших в мире выставок полимеров и оборудования в Дубае, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Полимер-комплекс

«Московские промышленники продолжают развивать внешнеэкономические отношения с дружественными зарубежными партнерами — принимают участие в отраслевых выставках, форумах, бизнес-миссиях», — заявил Овчинский. Он отметил, что существенную поддержку в том числе оказывает экспортный центр «Моспром». «Например, в сентябре столичный производитель заливочных машин высокого давления для переработки любого типа пенополиуретана заключил контракты на поставки продукции в Пакистан, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет», — добавил Овчинский. По его словам, предприятие ведет переговоры о сотрудничестве с различными компаниями из этих стран. «Промышленное оборудование московский производитель изготавливает полностью из отечественных комплектующих, и стоит оно в три-четыре раза дешевле импортных аналогов», — подчеркнул Овчинский.

Заливочные машины под давлением смешивают компоненты пенополиуретана — пластмасс — при производстве различных изделий, например труб, холодильников, автомобильных кресел и рулей, ортопедических подушек и другой продукции.

Ассортимент предприятия пользуется популярностью и у отечественных заказчиков. Так, на сегодняшний день в России 95% труб в пенополиуретановой изоляции для ЖКХ и нефтегазового комплекса изготовлены на оборудовании предприятия, рассказал заместитель директора компании Валерий Тимохин. «Также принимаем активное участие в ряде крупных проектов, например оснащаем изделиями из пенополиуретана «РЖД», стадион «Фишт» в Сочи и международный аэропорт в Новосибирске», — добавил он.

Недавно город предоставил предприятию без торгов в аренду на пять лет земельный участок площадью 0,61 гектара на юго-востоке столицы для реализации масштабного инвестиционного проекта. Там компания построит производство заливочных машин высокого давления.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие виды продукции, а также активно внедряют инновации.

Кроме того, предпринимателям предоставляют поддержку на платформе «Мой экспорт». Там компании могут получить консультации экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое. Платформа работает в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».