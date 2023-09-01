Москва, 14 октября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Директор департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец скоропостижно скончался на 62-м году жизни, сообщила пресс-служба МИД России в своём Telegram-канале.

МИД России Николай Кобринец

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что он умер 12 октября.

«Ушёл талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины. Светлая память о Николае Сергеевиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

По данным издания Hürriyet, Кобринца нашли мёртвым в турецком отеле в стамбульском районе Таксим, куда он прибыл на встречу послов. Его коллеги попытались до него дозвониться после того, как он не пришёл на собрание. Тело нашли сотрудники гостиницы.

Согласно предварительным данным, сотрудник министерства умер в результате сердечного приступа. Тело доставили в морг для установления точной причины смерти.

Николай Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом.

В 2006–2011 годах — заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе, в 2011–2012 годах — заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества.

С февраля 2012 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя директора департамента международного сотрудничества правительства России. В 2019 году возглавил департамент общеевропейского сотрудничества.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы, Почетной грамотой Президента Российской Федерации.