Владивосток, 14 октября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Приморском крае сотрудники полиции нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу и провела там ночь, сообщили 14 октября в управлении МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, 13 октября в отделение полиции обратилась 35-летняя жительница Фокино и рассказала о пропаже семилетней дочери, ребёнок ушёл из дома и не вернулся.

Девочку искали полицейские городов Фокино и Большого Камня, а также сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, следственного комитета и других правоохранительных ведомств. К поиску подключились и 300 волонтёров.

Девочку искали всю ночь, но безрезультатно. Утром инспекторы ДПС заметили девочку в районе посёлка Волчанец.

По словам самого ребёнка, она во время прогулки увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. Переночевав в лесном массиве, решила продолжать поиски дороги домой, пока ее не обнаружили сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка, о её исчезновении заявила мать. Девочку нашли с помощью камер видеонаблюдения — она находилась на станции техобслуживания, куда её привёл сожитель матери. Мужчина распивал спиртное с работающим там приятелем.

В июле в Тыве со двора частного дома пропал четырёхлетний мальчик. За ним не уследил родственник, отвлёкшийся на работы по хозяйству. Ребёнка нашли ночью в лесу в 2,5 км от села и передали медикам.