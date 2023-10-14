Шанхай, Китай, 14 октября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае. В полуфинальном матче 14 октября он одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым.

CHINASPORTS/VCG/ТАСС Андрей Рублёв

Встреча продолжалась 1 час и 52 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

В финале Рублёв сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который в полуфинале победил американца Себастьяна Корду со счётом 6:3, 6:4.

Как сообщало ИА Регнум, российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), игроки провели на корте более двух часов. Синнер выиграл третий титул в сезоне и заработал 500 рейтинговых баллов и $679,550 призовых, а Медведев — 300 очков и $365,640.