Грозный, 14 октября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин всегда уважительно относился к мусульманам. Об этом 14 октября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров с своём Telegram-канале.

РИА Новости/Михаил Метцель Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Он отметил, что Путин всегда уважительно относился к исламу, поэтому каждый проживающий в России мусульманин обязан защищать государство.

Также глава Чечни рассказал об эпизоде, когда встретился с Путиным на похоронах своего отца Ахмата Кадырова.

«Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям Священного Корана, продолжая путь Ахмата-Хаджи. Очень показательный эпизод», — написал он.

Кроме того, Кадыров вспомнил эпизод, когда Путину в ходе поездки в Дербент подарили Коран. Глава государства пообещал, что он займёт самое достойное место в Кремле.

«Что ещё нужно нам, мусульманам России, если государством управляет чтущий ислам человек, защищающий Писание и религию от любых нападок?» — добавил он.

В заключение глава Чечни сделал вывод, что если бы у руководителей других стран было такое же отношение к мусульманам, как у Путина, то не было бы палестинской трагедии.

Как передавало ИА Регнум ранее, встреча Путина и Кадырова 28 сентября прошла в очном формате. Президент положительно оценил личный вклад главы региона и его команды в развитие республики. Также Путин и Кадыров обсудили вопросы, связанные со специальной военной операцией. Президент отметил, что командиры в зоне СВО уверены в чеченских бойцах.

Глава Чечни 9 октября ообщил о вручении Путину ордена имени Ахмата Кадырова. Он подчеркнул, что Путин внёс неоценимый вклад в восстановление республики и поддержал чеченский народ в самый тяжёлый период его истории. Вручение ордена — лишь скромная часть той благодарности, которую народ Чечни хотел бы выразить российскому лидеру, добавил он.