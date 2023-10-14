Берлин, 14 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Урегулировать конфликт на Украине можно только дипломатическим путём, заявил 14 октября в интервью Süddeutsche Zeitung бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки оружия Киеву, особенно на фоне обострения конфликта в Израиле, куда тоже поставляется западное оружие, разрешить ситуацию на Украине не помогут, считает Шрёдер.

В переговорах по Украине должны принимать участие лидеры Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, но пока ни тот, ни другой не предпринимают подобных усилий, сказал бывший канцлер.

Шрёдер напомнил, что в ходе переговоров с участием представителей России и Украины, которые проходили весной 2022 года в Турции, он предлагал Киеву объявить о своём нейтральном статусе и отказаться от вступления в НАТО, и выразил сожаление, что Украина от этого отказалась.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но для этого требуется, чтобы киевские власти отменили собственный запрет на ведение таких переговоров.

Условием для мирных переговоров должно быть выполнение требований, поставленных перед началом СВО, и признание Киевом возвращения четырёх регионов в состав России, в противном случае спецоперация будет продолжаться, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ.

Шрёдер занимал пост главы правительства Германии с 1998 по 2005 год. Нынешние власти страны критикуют его за контакты с Путиным и российским нефтегазовым сектором. Политика в мае 2022 года лишили части положенных бывшему канцлеру привилегий и пытались исключить из Социал-демократической партии Германии.