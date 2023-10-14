Нью-Дели, 14 октября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Россия пересмотрит своё участие в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), если эта организация останется политизированной структурой. Об этом заявила 14 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Валентина Матвиенко

Матвиенко в ходе встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем на полях парламентского саммита «Группы двадцати» в Нью-Дели приветствовала сотрудничество Москвы и Анкары на международных площадках. Она отметила, что исключением стала ПАЧЭС.

«Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее», — сказала спикер Совфеда.

ПАЧЭС создавалась в качестве хорошего инструмента расширения экономического и гуманитарного взаимодействия, но стала непонятной политизированной структурой, заявила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Россия приостановила перечисление взносов в ПАЧЭС из-за провокационных действий украинской делегации. В мае 2023 года и. о. руководителя постоянной российской делегации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева рассказала, что представители ряда стран признались в получении методичек с указаниями по поводу предстоящего голосования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ПАЧЭС деградировала и превратилась в трибуну для самовыражения киевского режима и антироссийских выпадов. В России в таких условиях не видят возможности для возобновления регулярных выплат в бюджет организации.

ПАЧЭС была создана в 1993 году по инициативе России и Турции. Она объединяет парламентские делегации Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины.