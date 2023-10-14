Ватикан, 14 октября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин провёл в субботу телефонный разговор с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, он выразил скорбь в связи с происходящими в секторе Газа событиями. Об этом сообщает госсекретариат Святого престола.

ТАСС/Vatican Pool/IPA via ZUMA Press Кардинал Пьетро Паролин

Отмечается, что кардинал Пьетро Паролин позвонил премьер-министру Палестины Мохаммеду Штайе, чтобы выразить свою скорбь и скорбь Святого престола по поводу происходящего в секторе Газа.

Кардинал подчеркнул, что в данной ситуации очень важно гарантировать полное соблюдение гуманитарного права, гарантировать, что конфликт не затронет гражданское население, медицинские учреждения и места отправления культа.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

На саммите СНГ 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирным путём.

Путин отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В первую очередь нужно остановить кровопролитие, поэтому более чем востребованы коллективные усилия, направленные на прекращение огня, добавил он.

Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.