Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. На Западном берегу реки Иордан задержаны 56 человек, среди которых 25 членов палестинского движения ХАМАС. Об этом 14 октября сообщила газета The Jerusalem Post.

ATEF SAFADI/EPA/TASS

Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (Шин Бет) и пограничной полицией провели рейд во многих районах по всему Западному берегу.

По информации издания, в результате рейда были задержаны 56 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. При этом среди них 25 человек оказались членами ХАМАС, в том числе два высокопоставленных чиновника из города Наблус.

Также отмечается, что в ходе рейда было конфисковано оружие и боеприпасы.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

С обеих сторон растёт число погибших и раненых. В посольстве России в Израиле уточнили, что в результате атаки ХАМАС погибли 16 граждан России, восемь россиян числятся пропавшими без вести и как минимум один гражданин РФ, по предварительной информации, находится в плену у ХАМАС.