Москва, 14 октября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в очередной раз продемонстрировала свою никчёмность, объявив Владимира Путина нелегитимным президентом после 2024 года, заявил 14 октября посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович, комментарий которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«Задолго до начала президентской избирательной кампании, объявив В. В. Путина нелегитимным президентом, маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчёмность», — отметил он.

Аскальдович отметил, что члены ПАСЕ, из состава которого Россия вышла в прошлом году, по всей видимости, не понимают, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не «заказными заключениями международных организаций».

Он посоветовал делегациям ПАСЕ обратить внимание и заняться нерешёнными европейскими проблемами: притеснением русскоязычных граждан и выселением их из Прибалтики, бесчеловечной мигрантской политикой и другими.

«Народ России — это не кучка недовольных и озлобленных эмигрантов, а мудрый и справедливый арбитр, который без подсказок извне определит, кому возглавлять нашу страну», — указал дипломат.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала признать Путина нелегитимным президентом России после окончания срока его полномочий в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщала, что Совет Федерации планирует в декабре определить дату выборов президента России. Сенатор при этом не исключила попыток вмешательства в избирательный процесс со стороны других государств. По её словам, выборы ещё не начались, а за рубежом «с ними уже не согласны».

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль в отношении проведения президентских выборов руководствуется положениями Конституции России и заявлением главы государства во время послания Федеральному собранию. По его словам, Владимиру Путину вряд ли даже теоретически кто-то может составить конкуренцию на выборах.

Он также прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания спецоперации или проведении голосования с участием одного-единственного кандидата. Песков напомнил, что в феврале в послании Федеральному собранию Путин подчеркнул необходимость соблюдения всех положений Конституции и требований демократии при проведении президентских выборов в 2024 году.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 11 сентября заявила, что подготовка к выборам президента уже началась. Она отметила, что выборы должны пройти достойно и ЦИК сделает для этого всё необходимое.