Алма-Ата, Казахстан, 14 октября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью 2:2 в выездном товарищеском матче с казахстанским «Кайратом». Игра проходила в Алма-Ате.

Футбольный клуб «Зенит»

Голы в составе «Зенита» забили Александр Ерохин и Густаво Мантуан. Команда хозяев дважды вела в счёте, но петербуржцам удавалось восстановить равновесие.

«Зенит» вышел на игру в следующем составе: Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Ду Кейрос, Александр Коваленко, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Вильсон Изидор.

После завершения перерыва на матчи национальных сборных «Зенит» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги сыграет на своём поле против самарских «Крыльев Советов». Игра пройдёт 22 октября. После 11 туров петербургская команда находится на 3-м месте в таблице (20 очков), отставая от лидера — «Краснодара» — на 7 очков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, бразильский футболист «Зенита» Вендел стал самым дорогим игроком Российской премьер-лиги по версии профильного портала Transfermarkt. Трансферная стоимость игрока оценивается в €24 млн. Второе и третье места в рейтинге также заняли представители «Зенита» — Клаудиньо (€20 млн) и Дуглас Сантос (€18 млн).