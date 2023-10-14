Москва, 14 октября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Подразделения российской «Южной» группировки войск отразили атаку противника на донецком направлении. Об этом 14 октября сообщили в пресс-центре группировки.

РИА Новости/Максим Блинов

«На донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР.

Потери противника составили до 185 военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-20, САУ «Акация» и «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

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Как ранее сообщало ИА Регнум, за неделю с 7 по 13 октября противник потерял на донецком направлении более 1580 бойцов. Российские военные отразили 17 атак подразделений ВСУ около Водяного и Орехово-Васильевки в ДНР, ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами.