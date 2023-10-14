Абу-Даби, 14 октября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой ВС России к продолжению спецоперации в зимнее время. Об этом сообщает издание Al Khaleej.

Sergii Kharchenko/UMAPRESS.com/Global Look Press

В статье указано, что Зеленский вместе со странами НАТО живёт в состоянии неопределенности относительно того, что сулит грядущая зима, поскольку Россия готовится на фронтах, Министерство обороны России прорабатывает стратегию военных действий в условиях зимы.

Авторы указали на то, что российские войска получают современное вооружение, которое доказало свою эффективность на полях сражений.

Отмечается, что страны НАТО разочарованы действиями ВСУ, несмотря на оказанную Киеву огромную военную поддержку, вместе с тем они продолжают настаивать на продолжении конфликта любой ценой, несмотря на катастрофические последствия для Украины.

«Все ожидают зимней битвы, которая ещё больше углубит раны Украины и НАТО», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, в статье испанской газеты El Mundo говорится, что Зеленский боится остаться без помощи США из-за ситуации в Израиле. Он неожиданно прибыл в Брюссель для участия в заседании министров обороны стран НАТО. Лидер киевского режима понимает возможность переключения внимания мировой общественности с Украины на обострение арабо-израильского конфликта.

Ранее в интервью французскому телеканалу France 2 Зеленский выразил обеспокоенность, что внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. Как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы, заявил он. Глава киевского режима надеется на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.

Президент России Владимир Путин заявил, что военные действия на Украине были начаты Киевом в 2014 году, восемь лет никто не обращал внимания на убийства женщин, детей и стариков в Донбассе. Украина отказалась и от плана мирного урегулирования на основе документов, подписанных в Минске, публично объявив, что и не собиралась его выполнять, отметил Путин. Он подчеркнул, что никто не обращал внимания на украинский конфликт до того момента, пока Россия не начала спецоперацию.