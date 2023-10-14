Франция, 14 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Полиция Франции задержала двух выходцев из Белоруссии в связи с нападением на лицей в Аррасе, передаёт 14 октября Le Parisien со ссылкой на осведомлённый источник.

ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN

«Двое белорусов, с которыми нападавший находился во время проверки полицией накануне совершения преступления, также числятся среди заключённых под стражу», — сказано в сообщении.

Данных о непосредственной причастности двух этих граждан к нападению нет, отметили авторы.

Среди задержанных есть и члены семьи нападавшего, в том числе его мать, сестра, два брата и дядя, сказано также в публикации. Ранее сообщалось, что в связи с нападением задержаны десять человек.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 октября в Аррасе на севере Франции 20-летний мужчина холодным оружием убил учителя и ранил трёх человек на территории лицея Гамбетта. Преступника, бывшего ученика лицея, задержали. Сообщалось, что ранее он был внесён в список радикальных исламистов и в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.

Власти после этого нападения объявили максимальный уровень террористической угрозы во Франции. Президент страны Эммануэль Макрон принял решение задействовать до семи тысяч бойцов специальных сил Sentinelle.