Москва, 14 октября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В 2024 году пособие по материнству будет на 54% больше по сравнению с текущим годом, сообщили «Известиям» в пресс-службе Социального фонда России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как говорится в публикации, во время заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей председатель Соцфонда Сергей Чирков сообщил о том, что массовые расходы фонда на матерей «увеличатся значительно и в сумме составят 678 млрд рублей».

«Выплаты в следующем году вырастут в 1,5 раза, а через год, то есть в 2025 году, они увеличатся в два раза», — подчеркнул он.

В общей сложности на поддержку семей и детства в 2024 году предлагается направить свыше 2,2 трлн рублей. Чирков уточнил, что всего на ежемесячные пособия в бюджете фонда предусмотрено 1,6 трлн рублей, 1,3 трлн рублей из которых — это федеральные деньги, а 300 млн рублей — это деньги субъектов.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля 2023 года составляет 8591 рубль.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков информировал, что размер материнского капитала на первого ребёнка в 2024 году составит почти 631 тыс. рублей, на второго — 834 тыс. рублей.

В октябре 2023 года на слушаниях в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов заявил, что все социальные выплаты в России будут проиндексированы, средства на эти цели заложены в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал просчитать федеральный бюджет так, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы и в первую очередь гарантировал, что власти выполнят все социальные обязательства перед гражданами.

В ближайшие годы государству для улучшения демографической ситуации нужно сделать акцент на поддержке молодёжи, чтобы побуждать их к рождению детей, отмечала ранее первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Для возобновления роста рождаемости в стране необходимо поддерживать как молодые, так и многодетные семьи и стимулировать родителей к рождению второго и последующих детей, сказала она.