Санкт-Петербург, 14 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит 15 административных дел в отношении местного жителя о дискредитации Вооруженных сил РФ, дела были заведены из-за его сообщений в социальной сети. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в объединённой пресс-службе судов города.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что все заседания назначены на 20 октября. Уточняется, что все протоколы в отношении фигуранта были составлены по статье 20.3.3 ч.1 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») КоАП России.

Наказание по данной статье предполагает наложение штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Таким образом, житель Петербурга может быть оштрафован на сумму до 750 тысяч рублей.

Уточняется, что в основу каждого материала легли сообщения, которые фигурант разместил на своей странице в социальной сети, в настоящее время его страница в соцсети удалена.

Как передавало ИА Регнум, оперуполномоченный ЦПЭ УМВД России по Камчатскому краю пострадал от «атаки» распространительницы фейков о российской армии. 19 сентября сотрудник полиции отправился к 40-летней жительнице Петропавловска-Камчатского, чтобы сообщить ей о необходимости проехать в отделение УМВД для дачи объяснений относительно опубликованных ею в соцсетях высказываний, рассказал источник ИА Регнум. По данным следствия, уточнил он, женщина ведёт один из пабликов и регулярно публикует фейки о действиях ВС России.

После того как правоохранитель сообщил подозреваемой о проверке в её отношении, женщина попыталась сбежать и напала на полицейского. Майору пришлось обратиться к медикам, они диагностировали ушиб предплечья. Нападавшую доставили в спецприёмник.

Следователи проверяют писателя Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Быков был внесён Минюстом в реестр иностранных агентов 29 июля 2022 года. На сайте ведомства тогда не уточнили причины внесения писателя в реестр.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы.

Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»).