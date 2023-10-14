Каир, 14 октября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Четыре кандидата подали заявки на участие в выборах президента Египта. Об этом 14 октября сообщил глава исполкома Национальной избирательной комиссии Ахмед Бандари.

Maksim Konstantinov/ Global Look Press

«С 5 по 14 октября четыре кандидата представили в Национальную избирательную комиссию свои документы для участия в выборах главы государства», — сказал Бандари.

Он объявил о завершении периода приёма заявок. Выборы пройдут 10–12 декабря. В них будет принимать участие в том числе действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили сотрудничество Москвы и Каира. Египетский лидер принял Патрушева, накануне прибывшего с визитом в Каир. Они обсудили вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области, уделили внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС.