Осло, 14 октября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова обвинили во лжи норвежские лыжники. Об этом 14 октября сообщает Nettavisen Sport.

РИА Новости/ Павел Бедняков

В начале апреля Большунов рассказал, что получил от одного из спортсменов сборной Норвегии сообщение со словами: «Приезжай к нам, мы соскучились».

«В любом случае я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдётся тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал», — сказал призёр этапов Кубка мира Эвен Нортуг, брат двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.

Ещё один норвежский лыжник Дидрик Тёнсет также заявил, что не знает, кто мог бы отправить сообщение, из чего сделал вывод, что Большунов сказал неправду.

Как сообщало ИА Регнум, старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что в сборной Норвегии существует жёсткая цензура, а спортсмены не имеют права ничего говорить. По его словам, норвежцы очень закрытые и политизированные, на больших соревнованиях, у них есть пресс-атташе, без которого они не имеют права дать ни одного интервью и который держит всё под контролем, корректирует и подсказывает, что нужно отвечать.