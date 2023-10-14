Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена оценить число оставшихся в Газе мирных жителей, после чего примет решение о начале боевых операций, заявил 14 октября телеканалу CNN представитель армии Йонатан Конрикус, отвечая на вопрос, следует ли считать предписание об эвакуации из Газы свидетельством предстоящей наземной операции.

ТАСС/ EPA/MANUEL DE ALMEIDA

«ЦАХАЛ посмотрит, сколько осталось в районе мирных жителей. Как только мы увидим, что ситуация позволит проведение крупных боевых операций, тогда они начнутся», — сказал Конрикус.

Ранее армия Израиля сообщила, что жители Газы смогут днём 14 октября безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, ЦАХАЛ призвала население не оставаться на севере «ради безопасности».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил в связи с этим, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа. При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.

По данным телеканала Al Hadath, порядка 800 тыс. жителей северных и центральных районов сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в южную часть анклава.

Как передавало ИА Регнум, Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из анклава утром 7 октября, а также объявил о блокаде Газы. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». С обеих сторон растёт число погибших и раненых.

Президент России Владимир Путин 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что Израиль «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке» и имеет право на то, чтобы обеспечить своё мирное существование. Президент подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить кровопролитие, и заявил о безальтернативности решения конфликта переговорным путём.

Россия готова быть посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта и выступает за реализацию принятой ООН «формулы двух государств». Речь идёт о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, добавил Путин. Ранее он назвал поселенческую политику Израиля одной из причин взрыва насилия на Ближнем Востоке.