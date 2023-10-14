В ЦАХАЛ рассказали о планируемых военных операциях в секторе Газа
ЦАХАЛ заявила, что начнёт операции после оценки числа оставшихся в Газе жителей
Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена оценить число оставшихся в Газе мирных жителей, после чего примет решение о начале боевых операций, заявил 14 октября телеканалу CNN представитель армии Йонатан Конрикус, отвечая на вопрос, следует ли считать предписание об эвакуации из Газы свидетельством предстоящей наземной операции.
«ЦАХАЛ посмотрит, сколько осталось в районе мирных жителей. Как только мы увидим, что ситуация позволит проведение крупных боевых операций, тогда они начнутся», — сказал Конрикус.
Ранее армия Израиля сообщила, что жители Газы смогут днём 14 октября безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, ЦАХАЛ призвала население не оставаться на севере «ради безопасности».
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил в связи с этим, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа. При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.
По данным телеканала Al Hadath, порядка 800 тыс. жителей северных и центральных районов сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в южную часть анклава.
Как передавало ИА Регнум, Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из анклава утром 7 октября, а также объявил о блокаде Газы. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». С обеих сторон растёт число погибших и раненых.
Президент России Владимир Путин 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что Израиль «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке» и имеет право на то, чтобы обеспечить своё мирное существование. Президент подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить кровопролитие, и заявил о безальтернативности решения конфликта переговорным путём.
Россия готова быть посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта и выступает за реализацию принятой ООН «формулы двух государств». Речь идёт о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, добавил Путин. Ранее он назвал поселенческую политику Израиля одной из причин взрыва насилия на Ближнем Востоке.