Нью-Дели, 14 октября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Участники парламентского саммита «двадцатки», прошедшего в Индии, заявили о недопустимости применения либо угрозы применения ядерного оружия. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам парламентского саммита G20.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимы», — говорится в документе.

Соответствующая формулировка была отражена в пункте, который касается конфликта на Украине. В нём также указывается, что, памятуя о дискуссии, которая состоялась на Бали, где в 2022 году проходил саммит G20, стороны подтвердили собственные государственные позиции и приверженность резолюциям Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН.

Участники саммита отметили, что в соответствии с Уставом ООН все страны должны воздерживаться от применения либо угроз применения силы, направленных на нарушение территориальной целостности либо политической независимости другого государства. Они призвали все страны соблюдать принципы международного права, отметили, что диалог и дипломатия имеют решающее значение для преодоления кризисов и урегулирования конфликтов.

«Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны», — указывается в документе.

Парламенты стран G20 также призвали активизировать усилия по борьбе с терроризмом.

Парламентский саммит стран G20 проходил в Нью-Дели 13–14 октября. Делегацию России на саммите возглавляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как передавало ИА Регнум, на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что в международной системе, в которой царит произвол, под ударом может оказаться кто угодно, если та или иная страна не понравилась гегемону. Глава государства отметил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила и перешли все грани.

По словам Путина, украинский кризис ― не территориальный конфликт. Вопрос стоит намного шире и фундаментальнее. Речь идёт о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

В ходе выступления на пленарной сессии III Международной олимпиады по финансовой безопасности «Разговор на равных» 4 октября президент России заявил, что мир постепенно избавляется от модели диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу, что вряд ли кому-то может понравиться. Именно поэтому процесс построения более демократичного, честного и справедливого для большинства человечества миропорядка необходим, отметил российский лидер.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, так как уже появились и набирают силу новые центры развития. Он отметил, что после саммита G20 в Нью-Дели Западу стоит задуматься, как долго он сможет продолжать вести линию на доминирование.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке грозит правительству США банкротством и ядерной войной с Ираном. Карлсон напомнил, как сенатор США Линдси Грэм выступал с угрозами в адрес Ирана, обещая «тяжёлые последствия» за возможное вмешательство в конфликт. Журналист поинтересовался, что случится, если США начнут наносить удары по Ирану. Почти 70-летний Линдси Грэм не имеет представления и не думал об этом. Он не имеет детей и его это не волнует, заключил журналист.