Новосибирск, 14 октября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Новосибирская школьница попала в реанимацию и впала в кому после занятия по плаванию в бассейне. Мать обвиняет в случившемся женщину-тренера, которая ударила ребёнка по голове шестом, сообщает 14 октября областной портал NGS.ru.

Тренировка, после которой 10-летняя девочка оказалась в больнице, состоялась 12 сентября. Прежде девочку с трёх лет водили в другой бассейн, но в сентябре перевели в «Арку» в Новосибирском районе. После первого занятия девочка пожаловалась на грубость со стороны тренера, крики на детей слышала и мать девочки.

На втором занятии, по словам женщины, тренер снова кричала на детей, а родителей не пустила в зал. После тренировки школьница пожаловалась на боль в голове. Мать отвезла её в травмпункт, но из-за ухудшения состояния ребёнка на скорой доставили в больницу.

«По словам матери школьницы, Алеси, во время занятия тренер дважды ударила девочку по голове шестом для плавания. Это подтверждается видеозаписью, которая была сделана в зале», — говорится в материале.

В больнице девочка впала в кому, без сознания она была два дня. Врачи подключали её к аппарату ИВЛ. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После реанимации её перевели в нейрохирургическое отделение, а выписали только в начале октября.

Мать обратилась с заявлением в Следственный комитет. В областном главке СКР сообщили, что проводят уголовно-процессуальную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. В бассейне отказались давать комментарии в период разбирательства.

Новость дополняется