Москва, 14 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В Москве в переходе станции метро мужчина облил кипятком сотрудницу кофейни, в результате женщина получила ожоги, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отмечается, что 10 октября стражи порядка получили сообщение о конфликте в кофейне в подуличном переходе станции метро «Царицыно». Они установили, что, воспользовавшись малозначительным поводом для конфликта, гражданин облил кипятком работника кофейни, причинив женщине телесные повреждения в виде термического ожога.

По данным столичной прокуратуры, мужчина заказал в мини-кафе горячий чай, который затем выплеснул на сотрудницу кафе, после чего скрылся. 20-летней девушке потребовалась медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Подозреваемый мужчина 1974 года рождения был задержан 13 октября. Расследование уголовного дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, не оплативший проезд мужчина напал на пассажира столичного метрополитена из-за замечания и распылил ему газ из баллончика. По данным прокуратуры, два брата захотели пройти в метро на станции «Аннино» за пассажирами бесплатно, однако одному из них пассажир сделал замечание. «Зайцу» грозит ответственность по ст. 116 УК РФ «Побои».

Пассажирка московского метро 19 июля ударом ноги разбила створку турникета из-за ссоры с молодым человеком и плохого настроения. По статье о вандализме женщине грозит вплоть до трёх месяцев ареста.

Шестеро молодых людей в марте предстали перед судом за «стриптиз» в метро Москвы. Трое парней и трое девушек получили за нарушение правопорядка административные аресты и штрафы.