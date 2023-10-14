Варшава, 14 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам смоленской катастрофы, который находится на площади Пилсудского в центре Варшавы, и угрожает устроить взрыв, сообщает 14 октября издание WirtualnaPolska.

Кадр из видео

«В расположенную неподалеку гостиницу прибыли вооружённые полицейские», — говорится в публикации.

Также уточняется, что на месте появился переговорщик. В целях безопасности перекрыты площадь, улица и прилегающая к памятнику территория.

Памятник представляет собой шестиметровый треугольник со ступенями, напоминающий трап самолета. С одной стороны памятника перечислены имена 96 жертв трагедии, а с другой нанесена надпись на польском языке: «Памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2010».

Как передавало ИА Регнум, польский «борт №1» Ту-154потерпел крушение в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского, известных политиков и военных деятелей. По итогам расследования Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил непосредственной причиной катастрофы решение экипажа не уходить на запасной аэродром, как того требовали диспетчеры, а идти на посадку в условиях тумана.

Также тема крушения президентского самолета до сих пор используется в Польше для внешнеполитических спекуляций и внутриполитической борьбы.