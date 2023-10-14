Москва, 14 октября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Попытки Запада обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС оружием и боеприпасами являются спекуляциями, заявила 14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Mohammed Talatene/ dpa/picture-alliance/TASS

По её словам, Россия создала одну из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными партнёрами.

«На контрасте же развёрнутая странами НАТО, их партнёрами и сателлитами охота по всему миру за советскими/российскими вооружениями и боеприпасами, а также их безудержное стремление любыми способами поддержать боеспособность вооруженных формирований киевского режима свидетельствуют именно об их безответственных подходах в сфере межгосударственных передач ПВН», — подчеркнула представитель российского МИД.

Захарова подчеркнула, что цинизм и вседозволенность «коллективного Запада» во главе с США зашкаливают. Налицо и откровенный подлог, и использование «серых» схем при скупке на мировом рынке всего того, что хоть как-то могло бы поддержать ВСУ.

«В реальности всё то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру», — отметила она.

Представитель МИД России добавила, что на этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные синдикаты и, естественно, западные власти, одержимые антироссийскими настроениями.

Захарова уже отмечала, что политика США, основанная на теории «управляемого хаоса», привела к обострению палестино-израильского конфликта. По её словам, США с их значительным разведывательным потенциалом не могли не знать, что в регионе готовится масштабная операция против Израиля. В ходе приготовлений были задействованы такие возможности, что этого нельзя было не увидеть со спутников.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что оружие, переданное западными партнёрами Украине, активно применяется в Израиле. Зампред Совбеза предупредил, что дальше будет только хуже и на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева.

Как передавало ИА Регнум, Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из анклава утром 7 октября, а также объявил о блокаде Газы. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». С обеих сторон растёт число погибших и раненых.

Президент России Владимир Путин 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что Израиль «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке» и имеет право на то, чтобы обеспечить своё мирное существование. Президент России подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить кровопролитие, и заявил о безальтернативности решения конфликта переговорным путём.

Россия готова быть посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта и выступает за реализацию принятой ООН «формулы двух государств». Речь идёт о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, добавил Путин. Ранее он назвал поселенческую политику Израиля одной из причин взрыва насилия на Ближнем Востоке.