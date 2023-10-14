Москва, 14 октября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Страны Запада используют серые схемы, чтобы по всему миру скупать оружие для Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии, опубликованном 14 октября на сайте ведомства.

Global Look Press/Ammar Safarjalani/imago stock&people

Она отметила, что в поддержке киевского режима задействованы нечистоплотные брокерские компании и подставные фирмы, для этого используются фиктивные контракты и сертификаты конечного пользователя, иная поставочная документация.

«Налицо и откровенный подлог и использование «серых» схем при скупке на мировом рынке всего того, что хоть как-то могло бы поддержать вооружённые формирования киевского режима», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что повсеместно нарушаются и санкционные режимы в отношении ряда стран при поставках на Украину военной техники и продукции двойного назначения. В основном эту продукцию евроатлантические союзники реквизируют в ходе «пиратских» миссий на основных путях международных морских перевозок.

Всё, что Запад поставляет киевскому режиму, бесконтрольно расходится по всему миру. Выгоду из этого извлекают не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты, и те одержимые антироссийскими настроениями, кому принадлежит власть в США и других странах «коллективного Запада», отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова в своём комментарии назвала спекуляциями попытки Запада обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС оружием и боеприпасами.