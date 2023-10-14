Вашингтон, 14 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Конфликт между Израилем и ХАМАС окажет значительное влияние на исход конфликта на Украине. Об этом 13 октября написало американское издание Military Watch Magazine.

TASS/ean Kilpatrick/The Canadian Press via ZUMA Press Владимир Зеленский

«Так как украинские флаги, демонстрируемые на Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими, нападение ХАМАС может серьёзно подорвать способность Киева продолжать боевые действия», — говорится в статье.

Отмечается, что при этом снижение уровня поддержки киевского режима происходит на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. По мнению автора, Израилю, который готовится к масштабной военной кампании, потребуется значительная помощь от США.

Таким образом, обострение конфликта на Ближнем Востоке совпало с растущими противоречиями в США вокруг помощи Украине. В то время, когда победа Киева всё дальше, переключение на Израиль дало бы Западу возможность сохранить лицо, резюмирует издание.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что палестино-израильский конфликт отодвинет Украину на второй план. По его словам, ВСУ могут столкнуться с трудностями для поддержания своих позиций.

В статье испанской газеты El Mundo говорится, что лидер киевского режима Владимир Зеленский боится остаться без помощи США из-за ситуации в Израиле. Он неожиданно прибыл в Брюссель для участия в заседании министров обороны стран НАТО. Он понимает возможность переключения внимания мировой общественности с Украины на обострение арабо-израильского конфликта.

Ранее в интервью французскому телеканалу France 2 Зеленский выразил обеспокоенность, что внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. Как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы, заявил он. Глава киевского режима надеется на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.