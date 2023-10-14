Москва, 14 октября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение Вооружённым силам Украины (ВСУ) в районе Угледара и Никольского в Донецкой Народной Республике, сообщил 14 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он уточнил, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Никольское в ДНР.

По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки на южнодонецком направлении составили до 170 военнослужащих.

Кроме того, российские подразделения отразили атаку противника и нанесли поражение его живой силе и технике на донецком направлении, там ВСУ потеряли до 185 бойцов.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября российское военное ведомство сообщало об ударах по командно-наблюдательным пунктам Вооружённых сил Украины в ДНР. В частности, командно-наблюдательные пункты были уничтожены в районах Серебрянки, Угледара и Антоновки.