Москва, 14 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекли деятельность диверсионной-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский на херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ 14 октября.

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном направлении было также нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Берислава Херсонской области, рассказал Конашенков.

Накануне, 13 октября, в Минобороны сообщили, что в течение недели на южнодонецком направлении была пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп противника. На донецком направлении за тот же период были уничтожены две группы диверсантов ВСУ.

14 октября в Минобороны также сообщили о пресечении действий диверсантов на купянском направлении в Харьковской области, отражении атак ВСУ на нескольких направлениях, а также о потерях противника на донецком, южнодонецком и купянском направлениях.