Москва, 14 октября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили на купянском направлении семь атак штурмовых групп ВСУ, сообщил 14 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ», — сообщил он на брифинге.

Атаки были отражены в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 13 октября сообщили, что российские войска отразили за неделю 46 атак ВСУ на купянском направлении.

ВСУ оказались не готовы к масштабному наступлению российской армии. Только 12 октября произошло около сотни боевых столкновений, отметила в статье для британского журнала The Spectator украинская журналистка Светлана Моренец.