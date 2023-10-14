Хабаровск, 14 октября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко. Хоккеисты «Ак Барса» смогли быстро восстановить благодаря голу форварда Семёна Терехова.

Хозяева вновь вышли вперёд благодаря шайбе Егора Коршкова. После этого «Ак Барс» вновь смог быстро отыграться, отличился Константин Лучевников.

Основное время матча завершилось вничью, в овертайме победу казанскому клубу принёс бросок нападающего Александра Радулова.

Предыдущий матч между этими командами, который состоялся 12 октября, закончился победой казанцев со счётом 5:3.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября нижегородское «Торпедо» разгромило московское «Динамо» в матче КХЛ Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:1. В составе нижегородского клуба хет-трик оформил нападающий Василий Атанасов.