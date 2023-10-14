Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. ХАМАС ведёт бой с подразделениями армии Израиля к востоку от города Хан-Юниса в южной части сектора Газа, сообщили представители палестинского радикального движения 14 октября.

По этим данным, бойцы ХАМАС подбили три единицы бронетехники противника.

«Битва «Потоп Аль-Аксы» продолжается. Группа наших бойцов пересекла разделительный забор к востоку от Хан-Юниса, атаковала скопления сил противника и уничтожила три военных машины, бой продолжается до сих пор», — цитирует заявление военного крыла движения «РИА Новости».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.