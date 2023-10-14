Рамалла , 14 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате израильских бомбардировок достигло 2,2 тыс. человек, более 8,7 тыс. пострадали, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Global Look Press/Ahmed Zakot/Keystone Press Agency

«Число погибших от израильской агрессии достигло 2215 человек, ранены 8714 человек», — говорится в сообщении минздрава в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что запасы воды в секторе Газа на исходе. По его словам, Израиль пока не одобрил открытие гуманитарных коридоров из Газы.

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что в секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб. Он добавил, что необходимо немедленно открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа для поставки медицинских товаров.