Эр-Рияд, 14 октября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии решили приостановить нормализацию отношений с Израилем и сообщили об этом администрации президента США, передаёт 14 октября Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Работа по нормализации отношений приостановлена на фоне обострения конфликта в Израиле, но это именно «пауза», а не прекращение дипломатических усилий, сообщили, по данным агентства, в Эр-Рияде.

Решение властей Саудовской Аравии — удар по амбициям президента США Джозефа Байдена, поскольку действующие власти США намеревались представить переговорный процесс как своё достижение, полагают авторы.

Ранее 14 октября в МИД Ирана сообщили, что президент этой страны Ибрагим Раиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели первый телефонный разговор и договорились о поддержке Палестины, а также об осуждении действий Израиля в секторе Газа.

Палестинское радикальное движение ХАМАС 7 октября провело ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок. Существует вероятность, что действия палестинцев поддержит «Хезболла», отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.