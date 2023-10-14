Екатеринбург, 14 октября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полицейские нашли живой 13-летнюю девочку, которую накануне правоохранители объявляли в розыск, сообщила 14 октября пресс-служба УМВД по Екатеринбургу в своём Telegram-канале.

УМВД Екатеринбурга

«Ребёнок найден сотрудниками полиции», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее на канале УМВД по Екатеринбургу появилась информация о розыске 13-летней школьницы Анны Ш.

«Накануне ушла из дома по улице Колмогорова и до настоящего времени её местонахождение неизвестно», — говорилось в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября в Екатеринбурге нашли тело 22-летней девушки, пропавшей в начале сентября. Махфузахон И., которую друзья называли Машей, пропала 2 сентября, накануне своего дня рождения. Девушка вышла из дома и не вернулась. На следующий день она прислала молодому человеку, с которым встречалась четыре года, тревожное сообщение. Девушка попросила у него прощения за потраченные на неё годы жизни.

В Магадане 10 октября нашли пропавшую семилетнюю школьницу Диану: она была у подруги. Сообщалось, что девочка пропала после того, как ушла из школы после уроков. Полиция объявила её без вести пропавшей и начала поиски.