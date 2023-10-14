Вашингтон, 14 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, в том числе Одессу и Харьков. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Zuma/TASS Одесса

«Зеленский, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков», — сказал Макгрегор.

По его словам, Россия не изменила своих условий для завершения конфликта — Украина должна быть нейтральной.

Макгрегор добавил, что Украина без помощи США не сможет сопротивляться и это будет концом для Зеленского. По его мнению, если США прекратят помогать Киеву, то другие члены НАТО тоже это сделают.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Макгрегор заявил, что Вооружённые силы России при желании могут освободить Харьков в течение нескольких дней. Кроме того, он считает, что российские военные при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине. По его словам, они продвинутся до самого Днепра, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал, что ещё до окончания конфликта Украина может лишиться Одессы и Харькова. Западные союзники Украины уже обсуждают признание Крыма и Донбасса и всё чаще дают понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что ему не только придётся отказаться от притязаний на эти территории, но и для завершения конфликта пожертвовать ещё большим. Он отметил, что Зеленский и его олигархи не хотят на это идти, но, скорее всего, и этого будет недостаточно.