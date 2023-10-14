Ереван, 14 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута так называемого Международного уголовного суда (МУС), сообщили в пресс-службе Хачатуряна.

РИА Новости/Арам Нерсесян/ Sputnik Президент Армении Ваагн Хачатурян

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», — сказано в сообщении.

Ранее закон был принят парламентом Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что принятие закона якобы никак не связано с решениями МУС в отношении России, а вызвано напряжённостью на границе с Азербайджаном.

Москва считает присоединение Армении к Римскому статуту абсолютно недружественным шагом и не видит никакого поля для диалога, отмечал ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. МУС занимает в отношении России политизированную враждебную позицию, и в Москве рассчитывали, что Армения воздержится от присоединения к нему, сказал Галузин.

17 марта 2023 года МУС выдал «ордера на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации на Украине». Россия не признаёт юрисдикцию МУС, в Кремле и МИД назвали решение «суда» юридически ничтожным.

Власти Армении приводят слабый аргумент, когда говорят, что решение ратифицировать Римский статут связано с Азербайджаном: переселение армян из Карабаха проходит без инцидентов, и очевидно, что реальная причина — указание со стороны Запада, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Максим Жаров.

В Россия видят попытки продвижения через Армению интересов стран НАТО в регионе Закавказья, заявил 12 октября после заседания Совета министров иностранных дел СНГ глава МИД РФ Сергей Лавров. В Армении появляется всё больше неправительственных организаций, цель которых — создавать почву для антироссийских настроений, сказал министр. В Москве убеждены, что армянский народ в своём подавляющем большинстве заинтересован в развитии братских связей с Россией, добавил Лавров.