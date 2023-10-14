Вашингтон, 14 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направили военные самолёты на Ближний Восток для сдерживания Ирана от вмешательства в палестино-израильский конфликт, сообщило 14 октября издание Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

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По его данным, 12 октября в регион прибыли американские штурмовики A-10. Вскоре США перебросят туда истребители F-15, F-16 и F-35.

В публикации говорится, что Вашингтон принял решение перебросить военные самолёты, чтобы сдержать Иран и воинственные группировки, выступающие против Израиля, от вступления в борьбу.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, слова которого приводит Air Force Times, отметил, что Соединённые Штаты безоговорочно поддерживают защиту Израиля.

Как передавало ИА Регнум, ранее в восточную часть Средиземного моря прибыла авианосная ударная группа Gerald R. Ford. Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о переброске в Средиземное море второго авианосца — Dwight Eisenhower.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявление Соединённых Штатов о направлении авианосца ближе к зоне палестино-израильского конфликта говорит о рисках вовлечения третьих стран. По её словам, подобное развитие событий может быть чревато долгосрочными и «очень серьёзными последствиями и для региона, и для мира».

Президент России Владимир Путин, выступая 11 октября на заседании Российской энергетической недели, отмечал, что появление американских авианосцев в Средиземном море является элементом политической поддержки и может привести лишь к эскалации ситуации.