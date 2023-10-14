Киев, 14 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал выдвинутые Киевом против него обвинения в покушении на территориальную целостность страны абсолютно беспочвенными и пустыми, по его мнению, киевский режим завёл новое дело в отношении него из-за критики им действующей власти страны, а это не запрещено конституцией. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

«Киевский режим мне «шьёт» новое уголовное дело. На этот раз за публикации в Telegram-канале. Меня в очередной раз обвиняют в государственной измене и т.д. и т.п.», — написал Азаров.

Он добавил, что обвинения в отношении него являются абсолютно пустыми и беспочвенными. На Украине отсутствует система правосудия, в стране наблюдается полный беспредел, добавил политик.

Азаров напомнил, что в стране ещё не отменили конституцию, в которой записано право любого гражданина Украины иметь свое мнение и открыто его высказывать, так что никто ничего не нарушил.

Политик добавил, что против его помощниц, которые являлись техническими работниками, также были возбуждены дела о госизмене, одна из женщин сейчас находится в тюрьме.

«Но это абсолютно беспочвенные обвинения», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что в стране грядёт волна банкротств местных агропроизводителей. Он уточнил, что в зоне риска банкротства могут оказаться агрокомпании на юге, востоке и севере, которые удалены от западных границ и приближены к территориям, на которых идут бои. Центр Украины также оказался не в лучшей ситуации. Азаров отметил, что сбор урожая сократился по всем культурам.

Он также отмечал, что жителям Украины необходимо готовиться к большому количеству трагедий, которые произойдут уже в ближайшие месяцы. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий — это дело рук определённых структур, написал он.