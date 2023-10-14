Москва, 14 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Утверждён проект планировки вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом 14 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Петр Ковалев/ТАСС

«Утвердили проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом со станцией метро «Рижская» будет создан крупный пересадочный узел между двумя линиями традиционного метро, четырьмя диаметрами наземного метро и ВСМ.

По словам Собянина, помимо вокзала будет построен второй вестибюль станции «Рижская» БКЛ и два надземных пешеходных перехода. Кроме того, рядом планируется сделать дополнительные парковки, остановки и разворотную площадку для наземного городского транспорта.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. В случае реализации проекта время в пути между городами по железной дороге сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут. Действующая железнодорожная ветка станет свободней для грузовых составов.

Также президент сообщил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском. В числе других обсуждаемых маршрутов — строительство ВСМ до Адлера, Воронежа, Луганска, Нижнего Новгорода, Казани и далее в восточную часть страны.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что после строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо развивать её в направлении Черноморского побережья.

Замглавы Минтранса Валентин Иванов сообщил, что запуск ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом запланировали на 2028 год. К проекту могут привлечь федеральные бюджетные средства или Фонд национального благосостояния.