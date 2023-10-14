Варшава, 14 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в соцсети Х (бывшая Twitter) объявил о своей отставке после высказывания о Волынской резне, которое повлекло дипломатический скандал.

ТАСС/Marcin Banaszkiewicz/Newspix via ZUMA Лукаш Ясина

«Пресс-секретарь — это сапёр, а каждый сапёр может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая представитель польского МИД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынскую резню. По словам дипломата, вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне, так как именно Киев блокирует его обсуждение при контактах между двумя сторонами. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинский лидер должен взять на себя больше ответственности, раз украинское государство не сделало этого раньше.

После этого заявления посол Украины в Варшаве Василий Зварыч написал, что считает неприемлемым тот факт, что Польша призвала Зеленского извиниться за Волынскую резню.

Позднее стало известно, что Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск.

Волынская резня — это массовое уничтожение украинскими националистами польского населения на северо-западе Украины в период Второй мировой войны в 1943–1944 годах, которое привело к гибели до 130 тыс. человек. Власти Польши квалифицируют эти события как геноцид поляков.